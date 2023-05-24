"Днепр-1" - "Ворскла" - 1:2 (видеообзор)

В матче 28-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на своем поле проиграл “Ворскле” со счетом 1:2.

Победу полтавскому клубу принесли голы Александра Скляра и Ибраима Кане. У хозяев отличился Доминго Бланко.

“Ворскла”, набрав 39 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Днепр-1” с 64 очками остался на втором месте.

“Днепр-1” – “Ворскла” - 1:2 (1:2)

Голы: Бланко, 3 – 1:0, Скляр, 11 (с пенальти) - 1:1, Кане, 45+3 - 1:2

“Днепр-1”: Рыбак – Матаррита (Е. Пасич, 46), Сваток (Хайнер, 58), Сарапий, Адамюк – Рубчинский (Когут, 73), Бабенко – Пеглоу (Танчик, 84), Пихаленок, Бланко (Гуцуляк, 46) – Довбик.

“Ворскла”: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков, Крупский – Челядин (Рамирес, 78), Скляр – Кане (Черныш, 88), Нестеренко (Кулаковский, 78), Пердута – Степанюк.

Видеообзор матча

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