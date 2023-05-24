"Колос" - "Динамо" - 0:3 (видеообзор)

В матче 28-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо" на выезде разгромило ковалевский “Колос” со счетом 3:0.

Победу киевлянам принесли голы Александра Андриевского и Назара Волошина, а также автогол Евгения Волынца.

“Динамо”, набрав 56 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Колос” с 33 очками остался на восьмом месте.

“Колос” – “Динамо” – 0:3 (0:1)

Голы: Волынец, 8 (автогол) - 0:1, Андриевский, 68 - 0:2, Волошин, 90+3 - 0:3

“Колос”: Волынец, Емец, Чоботенко, Черноморец, Золотов, Богданов, Ильин (Гусол, 78), Болбат (Криворучко, 65), Мякушко (Велетень, 72), Ореховский, Безбородько (Попов, 72).

“Динамо”: Бущан, Тимчик, Дячук (Боль, 75), Сирота, Овчаренко, Андриевский (Шапаренко, 68), Шепелев (Сидорчук, 59), Перрис, Буяльский, Кабаев (Волошин, 59), Рамирес (Гармаш, 75).

Видеообзор матча

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