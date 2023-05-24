“Заря” – “Шахтер” – 0:3 (видеообзор)

В матче 28-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” разгромил луганскую “Зарю” со счетом 3:0.

Победу “горнякам” принесли голы Георгия Судакова, Артема Бондаренко и Кевина Келси. Луганчане почти весь второй тайм играли вдесятером из-за удаления Игоря Снурницына.

“Шахтер”, набрав 69 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Заря” с 61 очками осталась на третьем месте.

“Заря” – “Шахтер” – 0:3 (0:1)

Голы: Судаков, 5 - 0:1, Бондаренко, 59 - 0:2, Келси, 83 - 0:3

Удаление: Снурницын (49).

“Заря”: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Вантух, Бражко (Дришлюк, 60), Шахов (Мишнев, 67), Булеца (Хахлев, 67), Антюх (Полегенько, 80), Русин (Смиян, 80).

“Шахтер”: Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков (Назарина, 76), Зубков, Сикан (Келси, 80), Криськив (Топалов, 76), Бондаренко, Матвиенко, Конопля (Гочолеишвили, 76), Ракицкий (Джурасек, 84).

Видеообзор матча

Не пропустите: "Колос" - "Динамо" - 0:3 (видеообзор).