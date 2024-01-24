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Директор Баварии рассказал, чем закончились переговоры по Триппьеру

Новости футбола Сегодня, 14:49
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Директор Баварии рассказал, чем закончились переговоры по Трипьеру Директор Баварии рассказал, чем закончились переговоры по Трипьеру

Спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд рассказал, что переговоры с Ньюкаслом о покупке защитника Кирана Триппьера не увенчались успехом.

Ранее Ньюкасл отклонил два предложения по английскому защитнику. Сообщалось, что мюнхенский клуб готовил и третье предложение. Также поступала информация, что защитник договорился с Баварией об условиях личного контракта.

«Переговоры по Кирану Триппьеру провалились. Мы делаем только то, в чем уверены на 100%", - цитирует Фройнда Фабрицио Романо.

Трипьер перебрался в Ньюкасл зимой 2022 года из мадридского Атлетико за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне правый защитник сыграл в 28 матчах Ньюкасла во всех турнирах, в которых он отдал восемь результативных передач.

В январе Бавария усилилась защитном Эриком Дайером из Тоттенхэма. Мюнхенский клуб также вел переговоры с защитником ПСЖ и сборной Франции Норди Мукиеле, которые не увенчались успехом.

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