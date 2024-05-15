EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Челси убедительно обыграл Брайтон и поднялся на шестое место

Челси убедительно обыграл Брайтон и поднялся на шестое место

Новости футбола Сегодня, 16:52
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Челси убедительно обыграл Брайтон и поднялся на шестое место Фото: https://twitter.com/ChelseaFC

В матче перенесенного 34 тура Премьер-лиги Челси поехал в гости к Брайтону. Эта игра состоялась в среду, 15 мая.

Синие очень активно начали матч и смогли заработать пенальти, но после просмотра ВАР, арбитры отменили это решение. Тем не менее, Челси продолжил наседать на ворота Брайтона и таки смог открыть счет на 34-й минуте. Голом отметился Коул Палмер, с ассиста Кукурелье.

После перерыва Пенсионеры в дальнейшем контролировали игру и смогли сторить еще один гол в ворота Брайтона. На 64-й минуте Кристофер Нкунку воспользовался прострелом Гюсто и удвоил преимущество Челси. Несмотря на то, что Дани Уэлбек смог сократить отставание в счете, случилось это на 90+8 минуте, хозяевам не хватило времени на большее.

Команда Маурисио Почеттино побеждает со счетом 2:0, набирает три очка и поднимается уже на шестое место за один матч до конца Премьер-лиги. Синие имеют в активе 60 очков, что на три балла больше, чем у ближайших преследователей.

Премьер-лига. 34 тур

Брайтон - Челси - 0:2
Голы: 0:1 - 34 Палмер, 0:2 - 64 Нкунку, 1:2 - 90+8 Уэлбек

Связанные команды и лиги
Премьер-лига Англия
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 17:34 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
АПЛ получила письмо от одного из клубе с предложением отменить ВАР Новости футбола Сегодня, 14:11 АПЛ получила письмо от одного из клубов с предложением отменить ВАР
Сенсационная Жирона рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон Новости футбола Сегодня, 04:40 Сенсационная Жирона рискует быть отправлена в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов
Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 02:13 Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов
Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой Новости бокса Вчера, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой
Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду? Новости футбола Вчера, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?
Больше новостей
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 17:34 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости тенниса Сегодня, 17:19 Стала известна первая полуфинальная пара Мастерс Рима среди мужчин Новости футбола Сегодня, 17:02 Ювентус минимально обыграл Аталанту и стал победителем Кубка Италии Новости футбола Сегодня, 16:57 Выстрел Диалло. Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл в матче с пятью голами Новости футбола Сегодня, 16:52 Челси убедительно обыграл Брайтон и поднялся на шестое место Новости футбола Сегодня, 16:29 Селтик снова выиграл Чемпионат Шотландии Новости футбола Сегодня, 16:12 Хави отреагировал на слухи об уходе ключевого защитника из клуба Новости футбола Сегодня, 15:41 Вингер Челси не смог продолжить матч против Брайтона. Что случилось? Новости автоспорта Сегодня, 15:29 Гран-при Эмилии-Романьи 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1 Новости футбола Сегодня, 15:09 Звезде Реала Мадрида предлагают поехать на Евро-2024 в необычном статусе
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Бирмингем – Чарльстон прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Оклахома Тандер — Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Теннис 16 мая 2024 Стефанос Циципас – Николас Харри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Финляндия – Австрия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол 16 мая 2024 Национальный банк Египта – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол 16 мая 2024 ЕНППИ – Фьючер прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Канада – Норвегия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 США – Франция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года