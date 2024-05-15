Челси убедительно обыграл Брайтон и поднялся на шестое место

В матче перенесенного 34 тура Премьер-лиги Челси поехал в гости к Брайтону. Эта игра состоялась в среду, 15 мая.

Синие очень активно начали матч и смогли заработать пенальти, но после просмотра ВАР, арбитры отменили это решение. Тем не менее, Челси продолжил наседать на ворота Брайтона и таки смог открыть счет на 34-й минуте. Голом отметился Коул Палмер, с ассиста Кукурелье.

После перерыва Пенсионеры в дальнейшем контролировали игру и смогли сторить еще один гол в ворота Брайтона. На 64-й минуте Кристофер Нкунку воспользовался прострелом Гюсто и удвоил преимущество Челси. Несмотря на то, что Дани Уэлбек смог сократить отставание в счете, случилось это на 90+8 минуте, хозяевам не хватило времени на большее.

Команда Маурисио Почеттино побеждает со счетом 2:0, набирает три очка и поднимается уже на шестое место за один матч до конца Премьер-лиги. Синие имеют в активе 60 очков, что на три балла больше, чем у ближайших преследователей.

Премьер-лига. 34 тур

Брайтон - Челси - 0:2

Голы: 0:1 - 34 Палмер, 0:2 - 64 Нкунку, 1:2 - 90+8 Уэлбек