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Бавария достигла устной договоренности c защитником сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 10:42
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Бавария договорилась c защитником сборной Англии о контаракте Бавария договорилась c защитником сборной Англии о контаракте

Бавария достигла устного соглашения с защитником сборной Англии и Ньюкасла Кираном Трипьером.

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, 33-летний игрок хочет перейти в мюнхенский клуб уже в январе. Бавария уже начала разговоры с Ньюкаслом по поводу возможного трансфера опытного футболиста.

Отмечается, что спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд по-прежнему предпочитает аренду защитника ПСЖ и сборной Франции Норди Мукиеле, но он готовится к тому, что сделка может провалиться. Триппьер рассматривается как запасной вариант на случай, если сделка с Мукиеле сорвется.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл не намерен отпускать своего защитника в январе. Контракт англичанина с сороками рассчитан до июня 2025 года.

Трипьер перебрался в Ньюкасл зимой 2022 года из мадридского Атлетико за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне правый защитник сыграл в 28 матчах Ньюкасла во всех турнирах, в которых он отдал восемь результативных передач.

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