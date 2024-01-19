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Ньюкасл отреагировал на интерес к своему лидеру со стороны топ-клуба

Новости футбола Сегодня, 07:43
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Ньюкасл отреагировал на интерес к своему лидеру со стороны топ-клуба Фото: twitter.com/FootballBstards / автор неизвестен

Ньюкасл прекрасно знает об интересе к своему защитнику Кирану Трипье со стороны мюнхенской Баварии, потому настроен действовать решительно.

По сообщению DailyMail, «сороки» не готовы отпускать своего игрока, потому будут противостоять любому интересу к 33-летнему защитнику.

Трипье перебрался в Ньюкасл зимой 2022 года из мадридского Атлетико за 14 миллионов евро и сразу пришёлся ко двору местной публике.

В нынешнем сезоне правый защитник пропустил только три игры своей команды: одну – из-за перебора жёлтых карточек, а еще одну – из-за травмы паха. Лишь в одной встречи он остался на скамейке запасных.

В сумме он сыграл в 28 матчах Ньюкасла во всех турнирах, в которых он отдал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает 33-летнего правого защитника в 11 миллионов евро.

Ранее мы информировали, что центрбек мюнхенской команды Маттийс де Лигт угодил в лазарет на неопределенное время.

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