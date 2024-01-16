Очередная травма. Бавария потеряла ключевого защитника на неопределенный срок

Защитник Баварии Маттийс де Лигт в очередной раз угодил в лазарет, о чем сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Сообщается, что игрок получил повреждение во время тренировки в Португалии. Медицинское обследование установило, что у Матейсатравма левого колена.

Защитник не сможет тренироваться в ближайшее время и срок его восстановления неизвестен.

Отметим, что де Лигт только недавно возобновил тренировки после разрыва внутрисуставной связки колена. В текущем сезоне нидерландский футболист сыграл 12 матчей за Баварию во всех турнирах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг хочет видеть Маттийса в стане Красных дьяволов.

Команда Томаса Тухеля занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от Байера на четыре очка. 21 января баварцы сыграют против Вердера.