Тен Хаг хочет забрать в Манчестер Юнайтед своего очередного бывшего подопечного

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг положил глаз на своего очередного подопечного, с которым он пересекался в Аяксе.

По информацииSkySportsDeutschland, «красные дьяволы» хотят пригласить в свою команду защитника Баварии Маттийса де Лигта. Если тен Хаг останется у руля Манчестер Юнайтед, то 24-летний нидерландец станет приоритетной целью команды.

Под началом Эрика центрбек выступал в амстердамском Аяксе в 2017-2019 годах, сыграл 70 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

Затем летом 2019 года он за 85,5 миллионов евро перешел в Ювентус, за который выступал до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за Баварию, в которых забил один гол. Полтора месяца он пропустил из-за разрыва внутрисуставной связки колена, которые выбили Маттийса из колеи на целых семь матчей мюнхенской команды.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед заинтересован в приглашении нынешнего форварда Аякса Брайана Бробби, с которым тен Хаг так же пересекался в амстердамской команде.