Выстрел Диалло. Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл в матче с пятью голами

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Ньюкасл в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

Первый гол зрители на Олд Траффорд увидели спустя 30 минут игрового времени. Коби Майну открыл счет после передачи Амада Диалло.

Сороки отыгрались в начале второй половины игры усилиями Энтони Гордона. Спустя 12 минут Красные дьяволы вышли вперед второй раз - Диалло забил свой дебютный гол за Ман Юнайтед в АПЛ.

А вопросы о победителе снял Расмус Хойлунд. Сороки отыграли один мяч, но спасти игру уже не успели.

Команда Эрика тен Хага сравнялась по очкам с сегодняшним соперником. В активе команд по 57 очков за один тур до конца чемпионата. От Челси, который на шестом месте, они отстают на три балла. Именно шестая строчка дает последнее еврокубковое место.

АПЛ, 34-й тур

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл - 3:2

Голы: Майну, 31, Диалло, 57, Хойлунд, 84 - Гордон, 49, Холл, 90+2