Бавария не оставляет попыток подписать защитника Ньюкасла

Мюнхенская Бавария готовит уже третье предложение по защитнику Ньюкасла Кирану Триппьеру.

По сообщениюtalkSPORT, последняя ставка действующего чемпиона Германии в 12.8 миллионов фунтов была отклонена, но мюнхенцы не собираются опускать рук и сделают «сорокам» очередное предложение.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл в январе не будет отпускать Трипьера, но сам защитник достиг договоренности о переходе в Баварию уже в нынешнее трансферное окно.

Трипьер перебрался в Ньюкасл зимой 2022 года из мадридского Атлетико за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне 33-летний правый защитник сыграл в 28 матчах Ньюкасла во всех турнирах, в которых он отдал восемь результативных передач.

Ньюкасл занимает десятую строчку в таблице АПЛ. 27 января команда Эдди Хау сыграет против Фулхэма в Кубке Англии.