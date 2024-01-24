EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Бавария не оставляет попыток подписать защитника Ньюкасла

Бавария не оставляет попыток подписать защитника Ньюкасла

Новости футбола Сегодня, 06:18
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Бавария не оставляет попыток подписать защитника Ньюкасла Бавария не оставляет попыток подписать защитника Ньюкасла

Мюнхенская Бавария готовит уже третье предложение по защитнику Ньюкасла Кирану Триппьеру.

По сообщениюtalkSPORT, последняя ставка действующего чемпиона Германии в 12.8 миллионов фунтов была отклонена, но мюнхенцы не собираются опускать рук и сделают «сорокам» очередное предложение.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл в январе не будет отпускать Трипьера, но сам защитник достиг договоренности о переходе в Баварию уже в нынешнее трансферное окно.

Трипьер перебрался в Ньюкасл зимой 2022 года из мадридского Атлетико за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне 33-летний правый защитник сыграл в 28 матчах Ньюкасла во всех турнирах, в которых он отдал восемь результативных передач.

Ньюкасл занимает десятую строчку в таблице АПЛ. 27 января команда Эдди Хау сыграет против Фулхэма в Кубке Англии.

Связанные команды и лиги
Ньюкасл Бавария
Популярные новости
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 02:20 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:41 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Мадрид будет принимать гонку Формулы-1. Известный проект трассы Новости автоспорта Вчера, 13:46 Мадрид будет принимать гонку Формулы-1. Известный проект трассы
Палестина и Иран победили своих соперников. Результаты группы C на Кубке Азии Новости футбола Вчера, 12:05 Палестина и Иран победили своих соперников. Результаты группы C на Кубке Азии
Аль-Насср отменил товарищеские матчи в Китае. Все из-за Роналду Новости футбола Вчера, 11:51 Аль-Насср отменил товарищеские матчи в Китае. Все из-за Роналду
Зиннер победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2024 Новости тенниса Вчера, 09:58 Зиннер победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2024
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:17 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 09:12 Арсенал хочет подписать «нового Бускетса» Новости футбола Сегодня, 09:02 Еще одна африканская сборная уволила главного тренера Новости футбола Сегодня, 08:49 Япония реабилитировалась за неудачу и вышла в плей-офф Кубка Азии Новости футбола Сегодня, 08:44 Барселона всё ещё сохраняет интерес к лидеру Манчестер Сити Новости автоспорта Сегодня, 08:07 Команда Формулы-1 AlphaTauri снова сменила свое название Новости футбола Сегодня, 07:53 РБ Лейпциг хочет получить вингера из Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 07:34 Нападающий Манчестер Юнайтед пропустит больше двух месяцев Новости футбола Сегодня, 07:08 Атлетико сделал предложение по полузащитнику Селтика Новости футбола Сегодня, 07:03 Ла Лига назвала 5 претендентов на приз лучшему игроку месяца
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Южная Африка – Тунис прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Намибия – Мали прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Мальорка – Жирона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Фейенорд – ПСВ прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Бавария – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Танзания – ДР Конго прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Замбия – Марокко прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Фулхэм – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Атлетик Бильбао – Барселона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Хоккей Сегодня Бостон Брюинс — Каролина Харрикейнс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года