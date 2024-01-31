Дебютный гол Роке принес Барселоне победу над Осасуной

Барселона принимала Осасуну в матче 20-го тура испанской Ла Лиги.

Поединок начался для блаугранас не лучшим образом. На 7-й минуте лидер команды Ферран Торрес не смог продолжить матч из-за повреждения и был вынужден покинуть поле.

В первом тайме команда Хави владела территориальным преимуществом и создала несколько моментов для взятия ворот, но команды ушли на перерыв без забитых мячей.

Во второй половине игры блаугранас продолжили давление на ворота гостей и добились своего. Зимний новичок команды Витор Роке забил дебютный гол за Барсу, головой замкнув подачу Жоау Канселу. Примечательно, что для взятия ворот бразильцу понадобилась всего одна минута после выхода на замену.

Спустя несколько минут перспективы для гостей стали еще туманнее. Унаи Гарсия заработал второй “горчичник”, оставив свою команду в меньшинстве.

Барса спокойно довела матч до победы, поднявшись на третью строчку Ла Лиги, как минимум пока Атлетико не сыграет свой матч против Райо.

👏 Le Barça prend 3 points dans ce match en retard de la Liga, grâce à sa recrue brésilienne ! #BarçaOsasuna pic.twitter.com/j98d1yYZBz — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 31, 2024

Ла Лига, 20-й тур

Барселона - Осасуна - 1:0

Гол: Роке, 63

Удаление: У. Гарсия 67 (второе предупреждение)