Эпидемия продолжается. Лидер Барселоны травмировался в матче с Осасуной

Вингер Барселоны Ферран Торрес получил травму в матче 20-го тура Ла Лиги против Осасуны.

Футболист не смог продолжить матч после одного из игровых эпизодов и покинул поле на 7-й минуте.

В текущем сезоне 23-летний испанец сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал четыре ассиста.

В последнее время блаугаранас преследует целая череда травм футболистов. Левый защитник команды Алехандро Бальде пропустит не только остаток текущего сезона из-за тяжелой травмы, но и летний чемпионат Европы-2024.

Также по причине повреждений различной степени тяжести матч против Осасуны пропускают Жоау Феликс, Рафинья, Сержи Роберто, Гави, Маркос Алонсо и Марк-Андре тер Штеген.