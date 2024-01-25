Чемпион мира подпишет контракт с аутсайдером Серии А

Салернитана под руководством Филиппо Индзаги ныне испытывает значительные проблемы в Серии А. Команда ныне пребывает на последнем месте, имея в активе только 12 очков. Поэтому клуб нацелен на усиление линии обороны.

По сообщению Джанлуки ди Марцио, ёё в Салернитане нашли в виде чемпиона мира 2014 года Жерома Боатенга, который с минувшего лета пребывает без клуба.

Над его подписанием ныне ведется работа, но экс-центрбек Баварии прибудет в Салерно, как только команда попрощается с Маттео Ловато.

Последней командой 35-летнего немецкого защитника является Лион, который он покинул летом 2023 года свободным агентом. После того двухкратный победитель Лиги чемпионов находится без клуба.

Бавария ж ранее работала над трансфером центрального защитника Барселоны Рональда Араухо, но мюнхенцы в ответ на трансферное предложение получили отказ.