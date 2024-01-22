Спортивный директор Барселоны ответил на интерес Баварии к защитнику команды

Спортивный директор Барселоны Деку прокомментировал намерения мюнхенской Баварии подписать защитника «блаугранас» Рональда Араухо.

Как заявил португалец в эфире телеканалаMovistar, продажа центрбека исключена:

«Бавария хочет Араухо? Мы не рассматриваем его продажу. Он не продаётся. Он один из ключевых игроков для будущей Барсы. Мы хотим, чтобы он был счастлив и это видно день ото дня. Здесь не о чем говорить».

Ранее сообщалось, что по поводу трансфера уругвайца к Барселоне обращались Бавария и Манчестер Юнайтед, которые получили ответ в виде суммы в размере 80 миллионов евро.

24-летний Араухо в этом сезоне провел 21 матч во всех турнирах за Барселону, отметился одним голом.

Transfermarktоценивает его в 70 миллионов евро, а его контракт с каталонским коллективом истекает в июне 2026 года.