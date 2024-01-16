Манчестер Юнайтед и Бавария хотят подписать защитника топового испанского клуба

Гранды английского и немецкого футбола обратили свое внимание на защитника топового испанского клуба.

Речь об центрбеке Барселоны Рональде Араухо, который, по сообщению Флориана Плеттенберга, привлекает к себе интерес Манчестер Юнайтед и Баварии.

Оба клуба связывались с «блаугранас» по поводу трансфера и получили один и тот же ответ: переход зимой им обойдется в более чем 80 миллионов евро. Сам уругваец предпочитает остаться в каталонской команде.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном внутреннем трансфере Баварии та МЮ, ведь в Манчестере заинтересованы защитником мюнхенской команды Маттийсом де Лигтом.

24-летний Араухо в этом сезоне провел 20 матчей во всех турнирах за Барселону, отметился одним голом.

Transfermarktоценивает его в 70 миллионов евро, а его контракт с каталонским коллективом истекает в июне 2026 года.