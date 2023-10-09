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Большой скандал в Испании: судья не засчитал чистый гол Барселоны. ВИДЕО

Новости футбола Сегодня, 04:34
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Большой скандал в Испании: судья не засчитал чистый гол Барселоны. ВИДЕО Фото: открытые источники

Матч девятого тура чемпионата Испании между каталонской “Барселоной" и “Гранадой” завершился скандалом.

Уже на 3-й добавленной минуте к основному времени после передачи Жоау Канселу с правого фланга мяч в ворота “Гранады” забил Жоау Феликс, однако судья отменил гол.

Судя по всему, причиной такому решению стал форвард каталонцев Ферран Торрес, который находился вне игры. При этом на повторах отчетливо видно, что он не допрыгнул до мяча, после чего сфера долетела до Жоау Феликса, у которого офсайда не было.

Главный судья Сесар Сото Градо принял решение не засчитывать гол и в итоге встреча "Гранада" - "Барселона" завершился со счетом 2:2.

После девяти сыгранных туров каталонская команда идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 21 балл. От лидирующего “Реала” чемпионы страны отстают на три очка. Интересно, что каталонцы еще не знают поражений в новом розыгрыше Ла Лиги.

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