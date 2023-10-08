Гранада потеряла два гола преимущества в матче с Барселоной

Последний матч девятого тура Ла Лиги едва не создал большую сенсацию. После дубля Брайна Сарагосы «Гранада» повела со счетом 2:0 в матче против «Барселоны». В первом тайме каталонцы сократили гандикап. Рекордный гол забил Ламин Ямаль. В конце второго тайма счет сравнял Серхи Роберто.

«Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги с 21 очком. Отставание от «Реала» - три пункта. «Гранада» в зоне вылета - шесть очков, 19-е место.

Ла Лига

9-й тур

«Гранада» - «Барселона» - 2:2

Голы: Сарагоса, 1 (1:0), Сарагоса, 29 (2:0), Ямаль, 45+1 (2:1), Серхи Роберто, 85 (2:2).