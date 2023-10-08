Гранада потеряла два гола преимущества в матче с Барселоной
Новости футбола Сегодня, 17:04
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Последний матч девятого тура Ла Лиги едва не создал большую сенсацию. После дубля Брайна Сарагосы «Гранада» повела со счетом 2:0 в матче против «Барселоны». В первом тайме каталонцы сократили гандикап. Рекордный гол забил Ламин Ямаль. В конце второго тайма счет сравнял Серхи Роберто.
«Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги с 21 очком. Отставание от «Реала» - три пункта. «Гранада» в зоне вылета - шесть очков, 19-е место.
Ла Лига
9-й тур
«Гранада» - «Барселона» - 2:2
Голы: Сарагоса, 1 (1:0), Сарагоса, 29 (2:0), Ямаль, 45+1 (2:1), Серхи Роберто, 85 (2:2).
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