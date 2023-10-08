Ламин Ямаль стал самым юным автором гола в истории Ла Лиги

«Барселона» проиграла первый тайм в матче против «Гранады» со счетом 1:2. Но повод для радости у каталонцев есть. На первой компенсированной минуте за «Барселону» забил Ямин Ямаль. Он стал самым юным автором гола в истории Ла Лиги - 16 лет 87 дней.

Напомним, что Ламин Ямаль также самый юный автор гола и игрок в истории сборной Испании.