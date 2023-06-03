"Бавария" назвала ПСЖ цену на Лукаса Эрнандеса
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Лукаса Эрнандеса/Автор неизвестен
Мюнхенская “Бавария” определилась с ценой на французского защитника Лукаса Эрнандеса, которым интересуется “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
По сведениям источника, немецкий клуб готов продать футболиста, но хочет получить за него не менее 60 миллионов евро. Француз уже договорился с ПСЖ об условиях личного долгосрочного контракта. Впрочем, парижане могут не согласиться платить данную сумму, так как контракт игрока истекает через год.
В нынешнем сезоне 27-летний Эрнандес провел за “Баварию” 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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