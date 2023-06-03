"Вест Хэм" поставил ультиматум своему тренеру

В случае проигрыша в финале Лиги конференций “Вест Хэм” уволит главного тренера Дэвида Мойеса.

Об этом сообщает The Guardian.

Интересно, что еще ранее СМИ писали о нежелании боссов клуба менять тренера. Тогда журналисты писали, что успешное выступление в английской Премьер-лиге дало Мойесу поддержку владельцев клуба.

Теперь же ситуация изменилась и от тренера требуют победы в матче с “Фиорентиной” в финале еврокубка.