"Барселона" может купить опытного полузащитника "Атлетико"
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес подтвердил информацию о том, что каталонский клуб имеет возможность купить бельгийского полузащитника мадридского “Атлетико” Янника Феррейры Карраско за 20 миллионов евро.
“У нас есть возможность купить летом Карраско. Посмотрим, что будет. Нам нравится этот футболист. Но сейчас я не могу сказать большего”, - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
В нынешнем сезоне 29-летний Карраско провел за “Атлетико” 44 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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