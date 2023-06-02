Хави рассказал, что будет делать "Барселона" в случае неудачи с Месси

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о том, как планирует работу клуба во время трансферного окна.

Не секрет, что каталонцы пытаются активно вернуть Лионеля Месси, чей контракт с ПСЖ истекает в этом месяце.

"Если Лео не вернется этим летом, мы все равно будем нуждаться в игроке подобного уровня. Бернарду Силва? Конечно, это было бы замечательно, но будет очень трудно провести такой трансфер", - сказал испанский тренер.

В этом сезоне бывший капитан “Барселоны” Месси провел за парижан 40 матчей, забив 21 гол и отдав 20 голевых передач.