Немецкий футбольный клуб Байер Леверкузен стал первой командой из пяти топовых чемпионатов Европы, которому удалось забить 50 голов в сезоне 2023/24.

На это подопечным 41-летней легенды Испании Хаби Алонсо потребовалось всего 14 матчей.

Винстрик Байера составляет 9 матчей. В текущей кампании фармацевты ни разу не проиграли.



Байер выиграл 8 туров из 9 в Бундеслиге. У команды 25 очков, 27 забитых мячей и 8 пропущенных.

В Лиге Европы леверкузенский клуб играет в группе H. Там у команды 9 пунктов из 9 возможных, 11 голов и 2 пропущенных.

1 ноября Байер вышел в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв Зандхаузен в гостях со счетом 5:2 в 1/16. В первом раунде Кубка фармацевты разгромили Тевтонию Оттензен 8:0.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити и Челси следят молодой звездой Байера Леверкузен Флорианом Вирцем.