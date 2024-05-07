Холанд наладил прицел. WhoScored назвал команду игровой недели АПЛ
Новости футбола Сегодня, 10:57
Фото: Matt McNulty/Getty Images
Статистический портал WhoScored назвал команду прошедшей игровой недели в английской Премьер-лиге.
Так, лучшим игроком минувшего уик-энда признали форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда. Норвежец забил четыре гола в ворота Вулвз (5:1). Его вступление оценили в 10.0 баллов.
Высокие оценки также получили Николас Джексон (10.0), Нони Мадуэке (9.69), Колус Палмер (9.08) из Челси. Стоит отметить также Майкла Олисэ из Кристал Пэлас (9.17) и Харви Эллиота из Ливерпуля (9.12).
Команда игровой недели от WhoScored
После 36 туров в АПЛ лидирует Арсенал. “Канониры” на одно очко опережают Манчестер Сити, но “горожане” сыграли на один матч меньше.
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