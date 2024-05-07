Холанд наладил прицел. WhoScored назвал команду игровой недели АПЛ

Статистический портал WhoScored назвал команду прошедшей игровой недели в английской Премьер-лиге.

Так, лучшим игроком минувшего уик-энда признали форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда. Норвежец забил четыре гола в ворота Вулвз (5:1). Его вступление оценили в 10.0 баллов.

Высокие оценки также получили Николас Джексон (10.0), Нони Мадуэке (9.69), Колус Палмер (9.08) из Челси. Стоит отметить также Майкла Олисэ из Кристал Пэлас (9.17) и Харви Эллиота из Ливерпуля (9.12).

Команда игровой недели от WhoScored

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Team of the Week pic.twitter.com/mqQC16RJNX — WhoScored.com (@WhoScored) May 7, 2024

После 36 туров в АПЛ лидирует Арсенал. “Канониры” на одно очко опережают Манчестер Сити, но “горожане” сыграли на один матч меньше.