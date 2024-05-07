Агент Дзаньоло намекнул на лигу, в который окажется его клиент

Нынешний сезон полузащитник Галатасарая Николо Дзаньоло проводит на правах аренды в Астон Вилле, и несмотря на то, что в команде Унаи Эмери у итальянца не все вышло так, как хотелось бы, самому игроку лига понравилась.

Во всяком случае, агент 24-летнего полузащитника Клаудио Вигорелли намекнул на то, что возможность продолжения выступления Дзаньоло в АПЛ исключать нельзя:

«Сейчас мы думаем только о хорошем окончании сезона. Английская Премьер-лига была отличным опытом и это не значит, что он не может не продолжаться. Давайте сфокусируемся на окончанию сезона и на чемпионате Европы, который не за горами, а потом посмотрим», – сказал Вигорелли в разговоре с Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла не будет выкупать игрока за те 22,5 миллиона евро, которые прописаны в арендном соглашении из-за малой результативности полузащитника.