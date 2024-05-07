Официально. Тьяго Силва вернется в свой первый клуб

Защитник Челси Тьяго Силва летом уже точно сменит клубную прописку и вернется в клуб, в котором он делал первые шаги в футболе, а именно бразильском Флуминенсе.

Пресс-служба латиноамериканского клуба, которая и подтвердила переход Силвы, огласила о подписании контракта, но присоединится он к команде приблизительно через месяц после того, как истечет соглашение 39-летнего защитника с Челси. Контракт с Флуминенсе будет действовать до июня 2026 года.

Это связано с тем, что нужно немного времени, чтобы юридически оформить расставание игрока с лондонским клубом и финализировать его переход во Флуминенсе. Провести первые матчи после возвращения в команду Силва сможет не ранее 10 июля, когда откроется международное трансферное окно.

В 1998-2000 и 2001-2002 годах Тьяго воспитывался в академии Флуминенсе, а за основной состав выступал в 2006-2009 годах. В тот период провел за бразильскую команду 97 матчей, забил девять голов и отдал четыре ассиста.