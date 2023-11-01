Два топ-клуба из Премьер-лиги следят за звездой Байера

Два топ-клуба из Премьер-лиги, Челси и Манчестер Сити, начали следить за молодой звездой Байера Леверкузен Флорианом Вирцем, сообщает TeamTalk.

Челси проявляет большой интерес к 20-летнему футболисту, считая, что он идеально подходит для их команды благодаря своей универсальности. Он мог бы повторить путь своего бывшего одноклубника Кая Гаверца, присоединившись к "синим".

Тем не менее, Манчестер Сити также может быть заинтересован в немецком полузащитнике. По информации источников, Челси и Сити рассматривают возможность подписания Вирца в следующее летнее трансферное окно. Игрок сборной Германии считается потенциальным наследником Кевина Де Брюйне, и утверждается, что он хочет работать с тренером Сити Пепом Гвардиолой.

Также за немецким талантом следят Арсенал, Тоттенхем, Ньюкасл, Бавария и Барселона.

Напомним, что в январе 2020 года Вирц перешел в Байер из Кельна. В мае того же года главный тренер "Фармацевтов" Петер Бош вызвал Флориана в первую команду вместо травмированного Ларса Бендера на матч Бундеслиги против Вердера.

В том же матче Флориан Вирц вышел в стартовом составе. На момент дебюта в Бундеслиге Вирцу исполнилось 17 лет и 15 дней, что сделало его третьим самым молодым дебютантом в истории чемпионата.