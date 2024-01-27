Байер официально арендовал опытного испанского форварда

Байер объявил об аренде нападающего Бетиса Борхи Иглесиаса.

Арендное соглашение испанского форварда с немецким клубом рассчитано до конца кампании 2023/24. Опытный футболист будет вступать в новой команде под девятым номером.

Интересно, что это первый “вояж” Иглесиаса в другую страну за всю его футбольную карьеру. До этого нападающий выступал исключительно в родной Испании.

31-летний Иглесиас выступал за Бетис с 2019 года после перехода из Эспаньола за 28 миллионов евро. В текущем сезоне испанский нападающий забил только два гола в 18 матчах во всех турнирах.

Испанец призван заменить основного нападающего Байера Виктора Бонифейса, который не сможет помочь леверкузенской команде как минимум до апреля из-за травмы.

Сегодня Байер потерял очки в матче с Боруссией М, но остался на первой позиции в Бундеслиге.