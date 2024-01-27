Байер потерял очки в матче с Боруссией М, но остался на первой позиции в Бундеслиге

Сегодня, 27 января, леверкузенский Байер принимал Боруссию из Менхенгладбаха. Поединок состоялся в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Обе команды перед стартом матча столкнулись с кадровыми проблемами и не могли рассчитывать на большое количество игроков обоймы.

Со стартовых минут хозяева завладели игровым преимуществом и принялись создавать моменты у ворот Боруссии, однако фортуна в этот день повернулась к ним спиной. «Фармацевты» наиграли на несколько забитых голов, что подтверждает коэффициент ожидаемых забитых голов (xG) – 2.18.

Хозяева не реализовали множество моментов. Ударам Гримальдо и Фримпонга немного не хватило точности, а с выстрелами Вирца и Амири справился голкипер. В итоге Боруссия увозит с Леверкузена одно очко, а Байер может сетовать на невезение.

Байер — Боруссия Менхенгладбах — 0:0

Байер после этого поединка остался лидером, однако отрыв от Баварии теперь составляет всего два очка.