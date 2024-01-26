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Австралиец и англичанка. Стало известно, кто признан лучшим игроком 2023 года по версии ICC

Новости крикета Сегодня, 14:31
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Австралиец и англичанка. Стало известно, кто признан лучшим игроком 2023 года по версии ICC Австралиец и англичанка. Стало известно, кто признан лучшим игроком 2023 года по версии ICC

Капитан сборной Австралии по крикету Пет Камминс стал лучшим игроком 2023 года среди мужчин по версии ICC.

В прошлом году Камминс выиграл со своей национальной командой Чемпионат мира, который стал для страны шестым в истории, а также тестовый Чемпионат мира. 30-летний Камминс был признан лучшим боулером мира. В конце 2023 года крикетист выиграл вместе с Австралией Трофей Бено-Кадира.

Ветеран индийского крикета Вират Коли признан лучшим игроком года в дисциплине ODI среди мужчин. А австралиец Усман Хавая признан лучшим игроком года в тестовых соревнованиях. Лучшим в мужском крикете Т20I стал Сурьякумар Ядав из Индии

Игроком года у женщин стала англичанка Нат Сивер-Брант. Лучший игрок в дисциплине ODI среди женщин стала Чамари Атапатху, а в T20I титул лучшей завоевала Хэйли Мэтьюз.

Бывший игрок сборной Англии Ричард Иллингворт был признан лучшим судьей 2023 года.

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