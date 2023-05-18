"Арсенал" продлил контракт с основным вратарем

Пресс-служба лондонского “Арсенала” на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Аароном Рэмсдейлом.

Новое соглашение между 25-летним футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2027 года. Зарплата голкипера составит 7,2 миллиона евро в год.

Рэмсдейл перешел в “Арсенал” летом 2021 года из “Шеффилд Юнайтед”. Сумма трансфера составила 28 миллионов евро. Всего он провел за “канониров” 76 матчей во всех турнирах и пропустил 86 голов. Ранее он также играл за “Борнмут", “Честерфилд” и “Уимблдон”. За сборную Англии сыграл три матча и пропустил четыре мяча.

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