Юрген Клопп получил серьезное наказание в АПЛ

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп дисквалифицирован на два матча чемпионата Англии, сообщает сайт Футбольной ассоциации (FA).

Такое наказание тренер получил за критику в адрес арбитра Пола Тирни после окончания матча 34-го тура с “Тоттенхэмом” (4:3). Тогда немецкий специалист вел себя слишком эмоционально и получил желтую карточку. Кроме 2-матчевого бана Клопп оштрафован на 75 тысяч фунтов.

Таким образом, Клопп не сможет руководить “Ливерпулем” в матчах с “Саутгемптоном” и “Астон Виллой”.

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