Контракт уже подписан: названо имя нового тренера сборной Украины

48-летний тренер “Аль-Аина” Сергей Ребров станет новым наставником сборной Украины.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, соглашение с украинским специалистом уже подписано.

Напомним, что до стартовых матчей сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2024 осталось меньше месяца, а главного тренера у команды по-прежнему нет.

Временно командой руководит тренер молодежной сборной Руслан Ротань.