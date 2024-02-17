Арсенал катком прошелся по Бернли. Видео всех голов и обзор матча

Арсенал отправился в гости к Бернли на матч очередного тура английской Премьер-лиги. Подопечные Артеты приехали на Терф Мур в отличном расположении духа, ведь неделей ранее разбили Вест Хэм со счетом 6:0 и имели серию из четырех побед кряду.

Хозяева абсолютно ничего не смогли противопоставить «канонирам» и получили в свои ворота аж пять безответных мячей. Дублем отметился Сака, а еще по голу забили Эдегор, Троссард и Хаверц.

После этого поединка Арсенал остался на второй позиции и по-прежнему два очка проигрывает Ливерпулю. Подопечные Компани занимают предпоследнее место, опережая Шеффилд Юнайтед лишь по дополнительным показателям.

Бернли - Арсенал - 0:5

Голы: Эдегор, 4, Сака, 41, с пенальти, 47, Троссард, 66, Хаверц, 78