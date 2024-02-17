Арсенал продолжает победное шествие. Канониры уничтожили Бернли, а Сака снова стреляет дуплетом

Арсенал приехал в гости к одному из главных аутсайдеров Премьер-лиги - Бернли.

Претендент на титул не испытал ни малейших проблем в сегодняшнем матче. Канониры взялись за дело без раскачки: уже на 4-й минуте Эдегор вколотил мяч в сетку после передачи Мартинелли. Ближе к концу тайма подопечные Микеля Артеты получили право пробить пенальти за фол Ассиньйона в штрафной площадке Бордовых. Приговор уверенно реализовал Сака.

В самом начале второй половины игры Букайо оформил дубль, убив и намек на интригу в матче. А добили хозяев поля Троссар и Хаверц, которые сделали счет совсем уж неприличным.

Канониры продолжили победное шествие: красно-белые выиграли последние пять матчей в АПЛ с общей разницей мячей 21:3. Последний раз лондонская команда теряла очки в чемпионате еще в прошлом году.

Арсенал с 55 очками, хотя бы временно, обошел в таблице Ман Сити, поднявшись на вторую строчку. Бернли на предпоследней, 19-й позиции.

АПЛ, 25-й тур

Бернли - Арсенал - 0:5

Голы: Эдегор, 4, Сака, 41, с пенальти, 47, Троссар, 66, Хаверц, 78