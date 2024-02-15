Арсенал хочет заполучить вингера Атлетика
21-летний вингер Атлетика Бильбао Нико Вильямс попал на радары лондонского Арсенала.
По словам журналиста Пипи Эстрады, «канониры» заинтересованы в подписании 21-летнего вингера из Ла Лиги и стремятся заполучить его в свои ряды.
Уильямс демонстрирует впечатляющую форму за испанский клуб, забив пять голов и отдав 10 результативных передач во всех соревнованиях. Он может стать отличным приобретением для «гуннеров», если им удастся заключить сделку.
У Арсенала есть два качественных вингера - Габриэль Мартинелли и Букайо Сака. Однако Микель Артета не смог ротировать состав из-за отсутствия качественных вариантов. Приход Уильямса позволит Арсеналу чаще менять своих ключевых игроков.
Уильямс достаточно универсален, чтобы действовать в любом месте передней тройки, и он может стать лидером Арсенала наряду с Сакой и Мартинелли.
Ранее сообщалось, что Арсенал заинтересован в полузащитнике Реал Сосьедада Мартине Субименди.