Арсенал хочет заполучить вингера Атлетика

21-летний вингер Атлетика Бильбао Нико Вильямс попал на радары лондонского Арсенала.

По словам журналиста Пипи Эстрады, «канониры» заинтересованы в подписании 21-летнего вингера из Ла Лиги и стремятся заполучить его в свои ряды.

Уильямс демонстрирует впечатляющую форму за испанский клуб, забив пять голов и отдав 10 результативных передач во всех соревнованиях. Он может стать отличным приобретением для «гуннеров», если им удастся заключить сделку.

У Арсенала есть два качественных вингера - Габриэль Мартинелли и Букайо Сака. Однако Микель Артета не смог ротировать состав из-за отсутствия качественных вариантов. Приход Уильямса позволит Арсеналу чаще менять своих ключевых игроков.

Уильямс достаточно универсален, чтобы действовать в любом месте передней тройки, и он может стать лидером Арсенала наряду с Сакой и Мартинелли.

Ранее сообщалось, что Арсенал заинтересован в полузащитнике Реал Сосьедада Мартине Субименди.