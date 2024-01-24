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Арсенал хочет подписать «нового Бускетса»

Новости футбола Сегодня, 09:12
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Арсенал хочет подписать «нового Бускетса» Фото: Sportbible

Лондонский Арсенал нацелился на подписание полузащитника испанского Реал Сосьедада, которого локальная пресса называла «новым Бускетсом».

По сообщению портала AS, «канониры» обратили свое внимание на 24-летнего Мартина Зубименди. Игрок близок к тому, чтобы согласиться на приглашение Арсенала и присоединиться к команде в следующем сезоне.

Сообщалось, что Арсенал был заинтересован в подписании испанца во время трансферного окна в этом месяце, но Зубименди не захотел покидать Сосьедад из-за погони за Лигой чемпионов.

Сообщаеся, что клаусула за полузащитника составляет 60 миллионов евро и её «канониры» собираются перевести в долгосрочную рассрочку. В нынешнем сезоне Зубименди сыграл в 30 матчах за Реал Сосьедад, забил четыре гола и отдал один ассист. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

Ранее Арсенал отказался отдавать в аренду Вест Хэму Имиля Смита-Роу.

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