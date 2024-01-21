EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Арсенал отклонил предложение Вест Хэма об аренде своего игрока. Они считают его ключевым для команды

Арсенал отклонил предложение Вест Хэма об аренде своего игрока. Они считают его ключевым для команды

Новости футбола Сегодня, 08:50
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Арсенал отклонил предложение Вест Хэма об аренде своего игрока. Они считают его ключевым для команды Фото с сайта beinsports.com/Автор неизвестен

Уже некоторое время в сети появляется информация о том, что полузащитником Арсенала Имилом Смитом-Роу интересуется Вест Хэм. По этому поводу даже тренер команды Микель Артета высказывал свое мнения говоря о том, что англичанин является важным игроком для команды.

Теперь стало известно, что Вест Хэм решил «идти в атаку» и сделал предложение «канонирам» по аренде Имила, но Арсенал продолжает стоять на своем и отклонил предложение, сообщает Фабрицио Романо.

В клубе все еще считают его ключевым игроком и не хотят отдавать в аренду. Считается, что и сам Смит-Роу также рад остаться в составе команды.

Эмил является воспитанником спортивной школы Арсенала. Начинал играть в юниорских командах, а в 2019 году был отправлен на полгода в аренду в РБ Лейпциг. После этого его еще ждало полгода аренды в Хеддерсфилде.

На данный момент игрок полностью заигран за основную команду, хотя и появляется на поле довольно редко, и в основном с замен на несколько минут. Последний раз в стартовом составе он выходил на поле в конце октября.

По даннымTransfermarkt стоимость контракта игрока на данный момент составляет€25 млн.

Связанные команды и лиги
Арсенал Вест Хэм Премьер-лига Англия
Популярные новости
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 12:01 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:40 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола 19 янв 2024, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола 19 янв 2024, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола 19 янв 2024, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола 19 янв 2024, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:34 Бензема 10 дней не выходил на связь с клубом Новости футбола Сегодня, 12:21 Огненный матч в Ла Лиге. Реал вырвал победу над Альмерией, проигрывая в два мяча Новости хоккея Сегодня, 12:01 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Сегодня, 11:31 Подарок для Байера. Бавария дома сенсационно проиграла Вердеру Новости футбола Сегодня, 11:28 Скучная ничья на Кубке Азии. Оман и Таиланд голов не забивали Новости футбола Сегодня, 11:12 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура Новости футбола Сегодня, 11:08 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 11:07 Марокко и ДР Конго сыграли вничью в матче Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 11:06 Драма в АПЛ. Два пенальти, два удаления и ничья в матче Шеффилд Юн - Вест Хэм Новости футбола Сегодня, 10:29 Защитник Атлетико близок к возвращению на родину
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Лечче — Ювентус прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня ЮАР – Намибия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Жирона – Севилья прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Баскетбол Сегодня Финикс Санз — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Виктория Азаренко – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Линда Носкова – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Артюр Казо – Хуберт Хуркач прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис 22 янв 2024 Миомир Кецманович – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Хоккей 22 янв 2024 Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года