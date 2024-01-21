Арсенал отклонил предложение Вест Хэма об аренде своего игрока. Они считают его ключевым для команды

Уже некоторое время в сети появляется информация о том, что полузащитником Арсенала Имилом Смитом-Роу интересуется Вест Хэм. По этому поводу даже тренер команды Микель Артета высказывал свое мнения говоря о том, что англичанин является важным игроком для команды.

Теперь стало известно, что Вест Хэм решил «идти в атаку» и сделал предложение «канонирам» по аренде Имила, но Арсенал продолжает стоять на своем и отклонил предложение, сообщает Фабрицио Романо.

🚨 EXCLUSIVE 🚨



🚫 Arsenal have said NO to a loan offer from Emile Smith Rowe - but we could see other players leaving #AFC in the next week.



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Full story 👇👇 — CaughtOffside (@caughtoffside) January 21, 2024

В клубе все еще считают его ключевым игроком и не хотят отдавать в аренду. Считается, что и сам Смит-Роу также рад остаться в составе команды.

Эмил является воспитанником спортивной школы Арсенала. Начинал играть в юниорских командах, а в 2019 году был отправлен на полгода в аренду в РБ Лейпциг. После этого его еще ждало полгода аренды в Хеддерсфилде.

На данный момент игрок полностью заигран за основную команду, хотя и появляется на поле довольно редко, и в основном с замен на несколько минут. Последний раз в стартовом составе он выходил на поле в конце октября.

По даннымTransfermarkt стоимость контракта игрока на данный момент составляет€25 млн.