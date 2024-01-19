Артета прокомментировал интерес к своему подопечному

Ранее в информационном пространстве появились сообщения об интересе к полузащитнику Арсенала Имилу Смит-Роу со стороны Вест Хэма, который хочет арендовать англичанина.

Не такой категоричный главный тренер «канониров» Микель Артета, слова которого передаёт порталGOAL:

«Я очень доволен Имилем. Он на правильной траектории. Он очень хорошо освоился, и вы знаете, что я не собираюсь говорить об отдельных ситуациях».

Когда Артету спросили, изменилось ли что-нибудь в его жизни после возвращения из лазарета, он добавил:

«Никаких изменений. Имил — это Имил. Он обладает невероятными качествами, и мы очень рады, что он у нас есть. Сейчас ему нужны шансы, чтобы выплеснуть на поле все свое желание и качества, которыми он обладает. Для этого мы должны давать ему время».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник не пользуется большим спросом у Артеты. В 12 матчах во всех турнирах он получил только 246 минут игрового времени, на протяжении которых он отдал один ассист.

Так же в нынешней кампании Смит-Роу только два раза попадал в стартовый состав «канониров».Transfermarktоценивает его в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арсенал может покинуть португальский защитник Седрик Соареш.