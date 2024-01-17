Арсенал попрощается с португальским защитником

Португальский защитник лондонского Арсенала Седрик Соареш в шаге от того, чтобы покинуть стан «канониров».

По сообщениюDailyMail, к 32-летнему игроку присматривается турецкий Бешикташ, который уже делает шаги по приглашению защитника.

Контракт Соареша с Арсеналом заканчивается в июне 2024 года и это пока вносит неясность в сроки совершения этой сделки. Допускается, что он может перейти в турецкий гранд до конца текущего сезона на правах аренды, а летом присоединиться к Бешикташу на постоянной основе.

Седрик пришел в Арсенал летом 2020 года из Саутгемптона, но с приходом Микеля Артеты утратил место в основном составе. Концовку сезона 2022/2023 он провел в Фулхэме, а в нынешней кампании сыграл лишь в двух матчах.

Всего в составе Арсенала он принял участие в 61 матче, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «канониров» к защитнику Спортинга Усману Диоманде.