Арсенал и Челси поборются за защитника Спортинга

Кубок африканских наций, который на днях стартовал в Кот-д’Ивуаре, привлекает к себе внимание скаутов европейских грандов, которые просматривают на турнире потенциальное усиление своих команд.

Так, португальское изданиеRecordсообщило, во время матча между хозяевами турнира и Гвиней-Биссау (2:0) представители лондонского Арсенала следили за 20-летним защитником лиссабонского Спортинга Усманом Диоманде, который представляет сборную Кот-д’Ивуара.

Внимание к центрбеку обращает и Челси. Оба эти клуба «очень осторожны» к Диоманде, поскольку в его контракте прописана клаусула в размере 80 миллионов евро.

Защитник перешел в Спортинг зимой 2023 года из датского Мидтьюлланда за 7,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл 21 поединок за лиссабонский коллектив, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.