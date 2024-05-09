Байер и Ювентус интересуются звездой сенсационной Жироны
Новости футбола Сегодня, 11:04
David Ramos/Getty Images
У правого защитника сенсационной Жироны Яна Коуту есть сразу несколько вариантов продолжения карьеру после завершения текущего сезона.
Как сообщает TNT Sports Brasil, бразильским футболистом, права на которого принадлежат Манчестер Сити, интересуются Байер Леверкузен и Ювентус. Манчестер Сити готов рассмотреть как аренду, так и продажу Коуту.
Однако существует и вариант, при котором Коуту останется в Жироне на правах аренды.
В 32 матчах текущего сезона Ла Лиги на счету Коуту 1 гол и 10 ассистов. Он проводит в этом клубе уже второй сезон. Ранее Ман Сити отдавал Коуту в аренду Браге.
Напомним, за 4 тура до финиша Жирона неожиданно занимает второе место в Ла Лиге и уже гарантировала себе первый в истории выход в Лигу чемпионов УЕФА.
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