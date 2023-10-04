Антверпен - Шахтер Донецк: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Антверпен и Шахтер сразу записали в аутсайдеров группы Н Лиги чемпионов УЕФА. Подтверждением этого стали результаты первого тура: бельгийская команда без шансов проиграла Барселоне (0:5), а представитель украинского Донецка уступил Порту (1:3). Очная встреча - это в первую очередь шанс стать фаворитом в борьбе за третью строчку и выход в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА. Но также это возможность вернуться в борьбу за 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Матч между Антверпеном и Шахтером состоится во вторник, 4 октября, на стадионе Босэйл. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по среднеевропейскому времени.

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