Антверпен - Шахтер Донецк: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Новости футбола Сегодня, 04:32
Антверпен - Шахтер Донецк: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Антверпен и Шахтер сразу записали в аутсайдеров группы Н Лиги чемпионов УЕФА. Подтверждением этого стали результаты первого тура: бельгийская команда без шансов проиграла Барселоне (0:5), а представитель украинского Донецка уступил Порту (1:3). Очная встреча - это в первую очередь шанс стать фаворитом в борьбе за третью строчку и выход в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА. Но также это возможность вернуться в борьбу за 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Матч между Антверпеном и Шахтером состоится во вторник, 4 октября, на стадионе Босэйл. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по среднеевропейскому времени.
Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.
- Армения - Fast Media
- Азербайджан - CBC Sport, Ictimai TV
- Болгария - bTV, A1
- Грузия - Setanta, Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Setanta, Jurnal TV, MyTV.md
- Польша - Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина - MEGOGO
- Узбекистан - MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia
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