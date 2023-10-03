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Главная Новости Лига чемпионов УЕФА 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура

Лига чемпионов УЕФА 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура

Новости футбола Сегодня, 11:45
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Лига чемпионов УЕФА 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Фото: unsplash.com / Автор - Sipan Hamed

3 и 4 октября состоятся матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Главные матчи вторника состоятся в Италии: Реал приедет к Наполи, а Бенфика - к Интеру.

В среду состоится очередное противостояние между Лейпцигом и Манчестер Сити, которое в последние годы стало классикой Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, Боруссия Дортмунд встретится с Миланом, а Ньюкаслу будет противостоять Пари Сен-Жермен.

Ниже мы подготовили для вас расписание и результаты всех матчей текущего тура Лиги чемпионов УЕФА, также вы можете увидеть турнирные таблицы каждой группы.

Время - СЕТ

Группа A

2-й тур. 03.10
21:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай
21:00 Копенгаген - Бавария

Таблица, представленная Sofascore

3-й тур. 24.10
18:45 Галатасарай - Бавария Мюнхен
21:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Группа B

2-й тур. 03.10
21:00 Ланс - Арсенал
21:00 ПСВ - Севилья

Таблица, представленная Sofascore

3-й тур. 24.10
21:00 Ланс - ПСВ
21:00 Севилья - Арсенал

Группа C

2-й тур. 03.10
18:45 Унион Берлин - Брага
21:00 Наполи - Реал Мадрид

Таблица, представленная Sofascore

3-й тур. 24.10
21:00 Унион Берлин - Наполи
21:00 Брага - Реал Мадрид

Группа D

2-й тур. 03.10
18:45 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад
21:00 Интер - Бенфика

Таблица, представленная Sofascore

3-й тур. 24.10
18:45 Интер - РБ Зальцбург
21:00 Бенфика - Реал Сосьедад

Группа E

2-й тур. 04.10
18:45 Атлетико Мадрид - Фейеноорд
21:00 Селтик - Лацио

Таблица, представленная Sofascore

3-й тур. 25.10
18:45 Фейеноорд - Лацио
21:00 Селтик - Атлетико Мадрид

Группа F

2-й тур. 04.10
21:00 Боруссия Дортмунд - Милан
21:00 Ньюкасл Юнайтед - Пари Сен-Жермен

Таблица, представленная Sofascore

3-й тур. 25.10
21:00 Ньюкасл Юнайтед - Боруссия Дортмунд
21:00 Пари Сен-Жермен - Милан

Группа G

2-й тур. 04.10
21:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити
21:00 Црвена Звезда Белград - Янг Бойз

Таблица, представленная Sofascore

3-й тур. 25.10
21:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда Белград
21:00 Янг Бойз - Манчестер Сити

Группа H

2-й тур. 04.10
18:45 Антверпен - Шахтёр Донецк
21:00 Порту - Барселона

Таблица, представленная Sofascore

3-й тур. 25.10
18:45 Барселона - Шахтёр Донецк
21:00 Антверпен - Порту

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