Лига чемпионов УЕФА 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура
3 и 4 октября состоятся матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Главные матчи вторника состоятся в Италии: Реал приедет к Наполи, а Бенфика - к Интеру.
В среду состоится очередное противостояние между Лейпцигом и Манчестер Сити, которое в последние годы стало классикой Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, Боруссия Дортмунд встретится с Миланом, а Ньюкаслу будет противостоять Пари Сен-Жермен.
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Ниже мы подготовили для вас расписание и результаты всех матчей текущего тура Лиги чемпионов УЕФА, также вы можете увидеть турнирные таблицы каждой группы.
Время - СЕТ
Группа A
2-й тур. 03.10
21:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай
21:00 Копенгаген - Бавария
3-й тур. 24.10
18:45 Галатасарай - Бавария Мюнхен
21:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Группа B
2-й тур. 03.10
21:00 Ланс - Арсенал
21:00 ПСВ - Севилья
3-й тур. 24.10
21:00 Ланс - ПСВ
21:00 Севилья - Арсенал
Группа C
2-й тур. 03.10
18:45 Унион Берлин - Брага
21:00 Наполи - Реал Мадрид
3-й тур. 24.10
21:00 Унион Берлин - Наполи
21:00 Брага - Реал Мадрид
Группа D
2-й тур. 03.10
18:45 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад
21:00 Интер - Бенфика
3-й тур. 24.10
18:45 Интер - РБ Зальцбург
21:00 Бенфика - Реал Сосьедад
Группа E
2-й тур. 04.10
18:45 Атлетико Мадрид - Фейеноорд
21:00 Селтик - Лацио
3-й тур. 25.10
18:45 Фейеноорд - Лацио
21:00 Селтик - Атлетико Мадрид
Группа F
2-й тур. 04.10
21:00 Боруссия Дортмунд - Милан
21:00 Ньюкасл Юнайтед - Пари Сен-Жермен
3-й тур. 25.10
21:00 Ньюкасл Юнайтед - Боруссия Дортмунд
21:00 Пари Сен-Жермен - Милан
Группа G
2-й тур. 04.10
21:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити
21:00 Црвена Звезда Белград - Янг Бойз
3-й тур. 25.10
21:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда Белград
21:00 Янг Бойз - Манчестер Сити
Группа H
2-й тур. 04.10
18:45 Антверпен - Шахтёр Донецк
21:00 Порту - Барселона
3-й тур. 25.10
18:45 Барселона - Шахтёр Донецк
21:00 Антверпен - Порту