Лига чемпионов УЕФА 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура

3 и 4 октября состоятся матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Главные матчи вторника состоятся в Италии: Реал приедет к Наполи, а Бенфика - к Интеру.

В среду состоится очередное противостояние между Лейпцигом и Манчестер Сити, которое в последние годы стало классикой Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, Боруссия Дортмунд встретится с Миланом, а Ньюкаслу будет противостоять Пари Сен-Жермен.

Ниже мы подготовили для вас расписание и результаты всех матчей текущего тура Лиги чемпионов УЕФА, также вы можете увидеть турнирные таблицы каждой группы.

Время - СЕТ

Группа A

2-й тур. 03.10

21:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай

21:00 Копенгаген - Бавария

3-й тур. 24.10

18:45 Галатасарай - Бавария Мюнхен

21:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Группа B

2-й тур. 03.10

21:00 Ланс - Арсенал

21:00 ПСВ - Севилья

3-й тур. 24.10

21:00 Ланс - ПСВ

21:00 Севилья - Арсенал

Группа C

2-й тур. 03.10

18:45 Унион Берлин - Брага

21:00 Наполи - Реал Мадрид

3-й тур. 24.10

21:00 Унион Берлин - Наполи

21:00 Брага - Реал Мадрид

Группа D

2-й тур. 03.10

18:45 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад

21:00 Интер - Бенфика

3-й тур. 24.10

18:45 Интер - РБ Зальцбург

21:00 Бенфика - Реал Сосьедад

Группа E

2-й тур. 04.10

18:45 Атлетико Мадрид - Фейеноорд

21:00 Селтик - Лацио

3-й тур. 25.10

18:45 Фейеноорд - Лацио

21:00 Селтик - Атлетико Мадрид

Группа F

2-й тур. 04.10

21:00 Боруссия Дортмунд - Милан

21:00 Ньюкасл Юнайтед - Пари Сен-Жермен

3-й тур. 25.10

21:00 Ньюкасл Юнайтед - Боруссия Дортмунд

21:00 Пари Сен-Жермен - Милан

Группа G

2-й тур. 04.10

21:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити

21:00 Црвена Звезда Белград - Янг Бойз

3-й тур. 25.10

21:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда Белград

21:00 Янг Бойз - Манчестер Сити

Группа H

2-й тур. 04.10

18:45 Антверпен - Шахтёр Донецк

21:00 Порту - Барселона