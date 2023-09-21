"Даже дети лучше стоят на воротах". Болельщики уничтожили Онану после матча с Баварией

Манчестер Юнайтед прошлым летом оформил трансфер голкипера Андре Онана и сразу же дал понять, что он будет основным вратарем в коллективе. По этой причине даже пришлось расстаться с Давидом де Хеа - одним из старожилов Юнайтед. Впрочем, уже с первых матчей камерунец стал собирать критику. Однако особенно острой она была после матча Лиги чемпионов против Баварии (поражение Ман Юнайтед 3:4).

Уже первый гол Лероя Сане породил массу мемов об игре вратаря.

Кто-то остроумный совместил двух главных неудачников текущего сезона в Манчестер Юнайтед: Андре Онана и Харри Магуайра.

А один из пользователей показал, как выглядят перчатки Онана.

Также в твиттере сделали коллаж с участием Онана и игроков Баварии, которые сидели на газоне перед трибуной с болельщиками “рекордмастер”. Это был намек, что вратарь в среду вечером играл за чужую команду.

Отдельные пользователи интернета утверждают, что даже дети стоят на воротах лучше, чем Андре.

Кто-нибудь, помогите разбудить Онана!

Пожалуй, самый гениальный мем создал пользователь Hassan (кстати, на фото профиля у него де Хеа) - он смонтировал короткометражку в стиле Netflix со всеми ошибками Онана в Манчестер Юнайтед.

Но есть и те, кто поддержал голкипера. Например, за то, что он не побоялся выйти к журналистам после неудачной игры.