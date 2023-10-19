Алжир приостановил чемпионат по футболу из-за войны Израиля и Сектора Газа

Алжирская федерация футбола приняла решение о временной приостановке чемпионата страны.

Решение связали с тем, что между Палестиной и Израилем обострилась обстановка.

Пресс-служба организации пишет, что выражает солидарность с братским палестинским сопротивлением и в знак уважения к памяти достойных и героических мучеников, погибших в результате жестокой сионистской агрессии в секторе Газа против народа оккупированной Палестины.

"Алжирская федерация футбола (FAF) приняла решение о временной приостановке всех футбольных соревнований и матчей до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС напало на Израиль, после чего обе стороны конфликта объявили о начале войны.

Кровавое противостояние привело к возобновлению насилия, известно о тысячах погибших мирных граждан.