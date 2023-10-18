Ницца наказала своего футболиста, который поддержал Палестину

Руководство французской «Ниццы» выпустило официальное заявление после скандала со своим игроком.

Как известно, защитник команды Юсеф Аталья публично поддержал Палестину и даже призвал к «чёрному дню для евреев».

«Как только Юсеф Аталь вернулся из сборной Алжира, где он находился с 9 октября, с ним связались директора «Ниццы» для беседы.

Клуб понимает, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию и принеся публичные извинения в письменной форме.

Мы прекрасно понимает характер публикации и её серьёзность. В связи с этим нами было решено принять немедленные дисциплинарные меры в отношении игрока, до каких-либо действий, которые могут быть предприняты спортивными и юридическими властями. Таким образом, клуб решил отстранить Юсефа Аталя до дальнейшего уведомления.

Мы хотели бы дать понять мировой общественности, что репутация и единство «Ниццы» являются результатом поведения всех его сотрудников, которое должно соответствовать ценностям, продвигаемым учреждением. Клуб подтверждает свою твёрдую приверженность обеспечению того, чтобы мир преобладал над всеми другими соображениями», — говорится в заявлении французского клуба.