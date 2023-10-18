Карима Бензема обвинили в связях с террористами

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил футболиста "Аль-Иттихада" Карима Бензема в связях с организацией "Братья-мусульмане".

"Мы все знаем о печально известных связях господина Карима Бензема с организацией 'Братья-мусульмане'", - подчеркнул Дарманен.

Ранее Бензема выразил свою поддержку палестинскому населению в контексте военного конфликта с Израилем. Его слова вызвали резонанс, многие посчитали, что футболист не должен был занимать такую позицию.

Напомним, что 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, которое находится на территории сектора Газа, нанесло удары по Израилю. Обе стороны назвали все происходящее "войной", и Израиль приступил к ответным действиям.

Ранее бывший футболист "Арсенала", "Реала" и сборной Германии Месут Озил также выразил свою поддержку Палестине. Легендарный футболист публично призвал обе стороны прекратить военные действия.