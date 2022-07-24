Защитник московского "Динамо" тайно сбежал из России

Фото: твиттер Гильермо Варелы/Автор неизвестен

Уругвайский защитник московского "Динамо" Гильермо Варела тайно покинул расположение клуба и улетел из России, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, игрок сбежал ночью и представители "бело-голубых" ничего не знают о его месторасположении. Ожидается, что уругваец в ближайшее время перейдет во "Фламенго".

29-летний Варела выступает за "Динамо" с 2020 года. Всего он провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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